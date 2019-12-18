Полицейские задержали мужчину, который убил свою бабушку

В Киеве в больницу госпитализировали женщину с тяжелыми телесными повреждениями. От полученных травм 80-летняя киевлянка умерла. Мужчина задержан, начато досудебное расследование.

В полицию поступило сообщение о госпитализации 80-летней женщины с тяжелыми телесными повреждениями, информирует полиция Киева.

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Ее нашли в квартире на улице Волкова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Из квартиры правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность 22-летнего внука к избиению потерпевшей.



Мужчина избил до смерти свою бабушку / Фото: Национальная полиция

Пенсионерка проживала на квартире вместе с дочерью и внуком, который нигде не работал. По предварительной информации, пока женщина спала, родственник несколько раз ударил ее ногой в голову. От полученных травм 80-летняя киевлянка умерла в больнице. Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.



Мужчина избил до смерти свою бабушку / Фото: Национальная полиция

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Действия нападавшего квалифицируются как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.



Мужчина избил до смерти свою бабушку / Фото: Национальная полиция