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      Полицейские задержали мужчину, который убил свою бабушку

      15 Читати новину українською
      22-летний киевлянин избил до смерти бабушку / kyiv.npu.gov.ua

      В Киеве в больницу госпитализировали женщину с тяжелыми телесными повреждениями. От полученных травм 80-летняя киевлянка умерла. Мужчина задержан, начато досудебное расследование.

      В полицию поступило сообщение о госпитализации 80-летней женщины с тяжелыми телесными повреждениями, информирует полиция Киева.

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      Ее нашли в квартире на улице Волкова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Из квартиры правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность 22-летнего внука к избиению потерпевшей.

      київ поліція вбивця
      Мужчина избил до смерти свою бабушку / Фото: Национальная полиция

      Пенсионерка проживала на квартире вместе с дочерью и внуком, который нигде не работал. По предварительной информации, пока женщина спала, родственник несколько раз ударил ее ногой в голову. От полученных травм 80-летняя киевлянка умерла в больнице. Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

      поліція вбивця київ
      Мужчина избил до смерти свою бабушку / Фото: Национальная полиция

      Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Действия нападавшего квалифицируются как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

      поліція київ вбивця
      Мужчина избил до смерти свою бабушку / Фото: Национальная полиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Киева Убийство
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