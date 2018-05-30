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Полицейские задержали мужчину, который убил украинского военного

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Полицейские задержали убийцу
Полицейские задержали убийцу / Фото из открытых источников

В среду, 30 мая, полиция установила и задержала мужчину, который в ночь на 24 октября 2017 года во время драки у магазина в городе Кагарлык нанес ножом смертельные удары 33-летнему участнику боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

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"Длительный комплекс проведенных оперативно-розыскных и следственных действий дал положительный результат – полицейские установили и задержали злоумышленника, который нанес ножом смертельные удары 33-летнему местному жителю, а его младшему брату – проникающее ножевое ранение груди. К счастью, жизнь последнего удалось спасти. Старший мужчина, участник боевых действий на Донбассе, к сожалению, умер на операционном столе", – говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный мужчина из Полтавской области. Его разыскивали на протяжении семи месяцев.

Задержали злоумышленника в Полтаве, во время незаконного проникновения в местную квартиры.

"Молодого человека на период расследования передали полицейским из Киевщины. Вчера ему суд избрал меру пресечения – 60 суток содержания под стражей", – отметили правоохранители.

Сейчас продолжается расследование в рамках открытых уголовных производств по статье 115 (умышленное убийство) и статьей 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Киева
Источник: 24 Канал
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