Полицейские задержали мужчину на почте, которому прислали полтора килограмма марихуаны
В Киеве на почте правоохранители задержали посетителя, который получил посылку с марихуаной.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Мы установили, что 44-летний житель Киевской области проживал в столичном хостеле. При этом он нарушил режим домашнего ареста, который ему избрал суд за совершение предыдущего преступления по месту регистрации. С ним общаются следователи, которые выясняют, кто посылал посылку с наркотиками,
– отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
По его словам, в посылке правоохранители обнаружили около полутора килограмма растительного вещества, похожего на марихуану.
Читайте также: В Украине участились продажи наркотиков через Интернет
Подозреваемому грозит до 3-х лет лишения свободы.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии