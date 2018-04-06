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Полицейские задержали мужчину на почте, которому прислали полтора килограмма марихуаны

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Такую "посылку" посетитель получал на почте / Национальная полиция Украины

В Киеве на почте правоохранители задержали посетителя, который получил посылку с марихуаной.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Мы установили, что 44-летний житель Киевской области проживал в столичном хостеле. При этом он нарушил режим домашнего ареста, который ему избрал суд за совершение предыдущего преступления по месту регистрации. С ним общаются следователи, которые выясняют, кто посылал посылку с наркотиками,
– отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

По его словам, в посылке правоохранители обнаружили около полутора килограмма растительного вещества, похожего на марихуану.

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Подозреваемому грозит до 3-х лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Наркотики
Источник: 24 Канал
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