Полицейские задержали вора-русского, но тот сбежал и от украинских копов: фото

Россия разыскивала своего гражданина за совершение ряда преступлений. Злоумышленник скрылся в Украине, правоохранители задержали его в аэропорту "Борисполь". Однако по дороге в изолятор россиянин сбежал и от украинских копов.

Теперь полиция Киевщины разыскивает вора-русского, сообщили в пресс-службе ведомства. Кстати: Стрельба в Харькове: подозреваемый иностранец бежал в Россию Русский одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

Так выглядит вор-беглец Полицейские призывают сообщать информацию о разыскиваемом беглеце по телефону 102. По факту побега лица из-под стражи руководство полиции Киевщины уже назначило служебное расследование. Читайте также: Мотоциклист бросил взрывчатку в автомобиль в Киеве: есть жертвы, много пострадавших – фото и видео