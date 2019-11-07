Полицейские задержали вора-русского, но тот сбежал и от украинских копов: фото
Россия разыскивала своего гражданина за совершение ряда преступлений. Злоумышленник скрылся в Украине, правоохранители задержали его в аэропорту "Борисполь". Однако по дороге в изолятор россиянин сбежал и от украинских копов.
Теперь полиция Киевщины разыскивает вора-русского, сообщили в пресс-службе ведомства.
Кстати: Стрельба в Харькове: подозреваемый иностранец бежал в Россию
Русский одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.
Так выглядит вор-беглец
Полицейские призывают сообщать информацию о разыскиваемом беглеце по телефону 102.
По факту побега лица из-под стражи руководство полиции Киевщины уже назначило служебное расследование.
Читайте также: Мотоциклист бросил взрывчатку в автомобиль в Киеве: есть жертвы, много пострадавших – фото и видео