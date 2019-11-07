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      Полицейские задержали вора-русского, но тот сбежал и от украинских копов: фото

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      Полицейские задержали вора-русского, но тот сбежал
      Полицейские задержали вора-русского, но тот сбежал / kv.npu.gov.ua

      Россия разыскивала своего гражданина за совершение ряда преступлений. Злоумышленник скрылся в Украине, правоохранители задержали его в аэропорту "Борисполь". Однако по дороге в изолятор россиянин сбежал и от украинских копов.

      Теперь полиция Киевщины разыскивает вора-русского, сообщили в пресс-службе ведомства.

      Кстати: Стрельба в Харькове: подозреваемый иностранец бежал в Россию

      Русский одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку.

      Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

      поліція розшук росіянин злочини київ
      Так выглядит вор-беглец

      Полицейские призывают сообщать информацию о разыскиваемом беглеце по телефону 102.

      По факту побега лица из-под стражи руководство полиции Киевщины уже назначило служебное расследование.

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      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Курьезные новости Криминальные новости Украина – Россия Новости России Новости Киева
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