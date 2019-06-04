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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Полицейские застрелили 5-летнего мальчика: в городах требуют отставки Авакова – фото и видео

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      В Киеве и Львове украинцы вышли на акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Активисты требуют жесткого наказания виновным в трагедии в Переяславе-Хмельницком – там пьяные полицейские застрелили пятилетнего мальчика.

      Киев

      Активисты вернули игрушки под здание МВД в Киеве. Их они оставили еще после акции вечером 3 июня, организовали сразу после известия о смерти мальчика.

      Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      Однако уже на следующий день утром мемориал с игрушками убрали, а надпись "убийцы" закрасили.


      Люди приносят игрушки под здание МВД/ 24 канал

      Возле МВД собрались около 500 киевлян. С собой они приносят лампадки и плакаты с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова.


      С собой приносят также лампадки/ 24 канал

      На акцию также берут с собой детей. На фото – Марина, сыну Тарасу 4,5 года. Говорит, что пришла для того, чтобы такое больше никогда не повтрилось и виновных наказали.


      На акцию в Киеве приходят с детьми/ 24 канал

      Акция под стенами МВД в Киеве

      Львов

      Активисты собрались под зданием МВД во Львове с такими же требованиями: отставка Авакова и самое жесткое наказание для убийц 5-летнего Кирилла. На акцию пришли около 250 человек – среди них представители "Нацкорпуси", "Сичи", "Правого сектора" и неравнодушные львовяне.

      Если мы спустим это дело, они просто со временем его закроют. Они должны понять, что люди уже совершенно не те, которые были до 2014 года,
      – говорят активисты.

      Акция из-за убийства мальчика во Львове/ 24 канал

      Протест во Львове:

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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