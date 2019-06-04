Полицейские застрелили 5-летнего мальчика: в городах требуют отставки Авакова – фото и видео

В Киеве и Львове украинцы вышли на акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Активисты требуют жесткого наказания виновным в трагедии в Переяславе-Хмельницком – там пьяные полицейские застрелили пятилетнего мальчика.

Киев

Активисты вернули игрушки под здание МВД в Киеве. Их они оставили еще после акции вечером 3 июня, организовали сразу после известия о смерти мальчика.

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Однако уже на следующий день утром мемориал с игрушками убрали, а надпись "убийцы" закрасили.



Люди приносят игрушки под здание МВД/ 24 канал

Возле МВД собрались около 500 киевлян. С собой они приносят лампадки и плакаты с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова.



С собой приносят также лампадки/ 24 канал

На акцию также берут с собой детей. На фото – Марина, сыну Тарасу 4,5 года. Говорит, что пришла для того, чтобы такое больше никогда не повтрилось и виновных наказали.





На акцию в Киеве приходят с детьми/ 24 канал

Акция под стенами МВД в Киеве

Львов

Активисты собрались под зданием МВД во Львове с такими же требованиями: отставка Авакова и самое жесткое наказание для убийц 5-летнего Кирилла. На акцию пришли около 250 человек – среди них представители "Нацкорпуси", "Сичи", "Правого сектора" и неравнодушные львовяне.

Если мы спустим это дело, они просто со временем его закроют. Они должны понять, что люди уже совершенно не те, которые были до 2014 года,

– говорят активисты.

Акция из-за убийства мальчика во Львове/ 24 канал

Протест во Львове:





Видео с акции протеста во Львове:



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