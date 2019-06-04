Полицейские застрелили 5-летнего мальчика: в городах требуют отставки Авакова – фото и видео
В Киеве и Львове украинцы вышли на акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Активисты требуют жесткого наказания виновным в трагедии в Переяславе-Хмельницком – там пьяные полицейские застрелили пятилетнего мальчика.
Киев
Активисты вернули игрушки под здание МВД в Киеве. Их они оставили еще после акции вечером 3 июня, организовали сразу после известия о смерти мальчика.
Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
Однако уже на следующий день утром мемориал с игрушками убрали, а надпись "убийцы" закрасили.
Люди приносят игрушки под здание МВД/ 24 канал
Возле МВД собрались около 500 киевлян. С собой они приносят лампадки и плакаты с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова.
С собой приносят также лампадки/ 24 канал
На акцию также берут с собой детей. На фото – Марина, сыну Тарасу 4,5 года. Говорит, что пришла для того, чтобы такое больше никогда не повтрилось и виновных наказали.
На акцию в Киеве приходят с детьми/ 24 канал
Акция под стенами МВД в Киеве
Львов
Активисты собрались под зданием МВД во Львове с такими же требованиями: отставка Авакова и самое жесткое наказание для убийц 5-летнего Кирилла. На акцию пришли около 250 человек – среди них представители "Нацкорпуси", "Сичи", "Правого сектора" и неравнодушные львовяне.
Если мы спустим это дело, они просто со временем его закроют. Они должны понять, что люди уже совершенно не те, которые были до 2014 года,
– говорят активисты.
Акция из-за убийства мальчика во Львове/ 24 канал
Протест во Львове:
Видео с акции протеста во Львове:
Новость дополняется...
Выбор редакции
-
Законопроект Зеленского о наказании за незаконное обогащение: что предлагает документсегодня , 20:27
-
Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитациясегодня , 20:02
-
Главное – любовь: Янина Соколова рассказала, как поборола рак, о самочувствии и будущем фильмесегодня , 19:40