Полицейский годами "крышевал" порнобизнес в Одесской области: задержали на горячем

Сотрудники Государственного бюро расследований 9 сентября направили в суд дело полицейского, которого обвиняют в "прикрывании" порнобизнеса. По данным следователей, он делал это в течение 2 лет.

Злоумышленник якобы получал за это деньги от местной жительницы, которая занималась производством незаконных материалов. Его задержали во время получения очередного "транша".

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Деньги, которые изъяли при задержании полицейского / Фото ГБР

Мог получить четверть миллиона

Правоохранитель, вероятно, сотрудничал с этой женщиной с октября 2019 года по апрель 2021. ГБР установило, что он в целом получил примерно 259 тысяч гривен.



Момент задержания полицейского из Одесской области / Фото ГБР

За эти деньги женщина получала гарантию того, что ее не будут привлекать к ответственности за производство и распространение порнографии. Подозреваемому полицейскому 26 лет.



Задержание полицейского по подозрению в "прикрывании" порностудии / Фото ГБР

Что грозит за такое преступление

Бывшего правоохранителя будут судить по статье о злоупотреблении влиянием для получения неправомерной выгоды. Если его вину докажут, подозреваемый может провести в тюрьме 5 лет.