Одесса стала третьим украинским городом, где действует мотопатруль. Южная Пальмира присоединилась к Киеву и Львову.

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Как в Одессе презентовали мотопатруль / Фото патрульной полиции Одесской области

Инспекторы прошли специально разработанные курсы. Более того, патрульных учили инструкторы и специалисты, которые получали призы на международных соревнованиях по мотокроссу.



Одесские мотопатрульные начали работать / Фото патрульной полиции Одесской области

Праздничное построение произошло вблизи Морского вокзала. Сразу после этого патрульные на мотоциклах выехали на службу.



Патрульные показывают класс / Фото патрульной полиции Одесской области

Одесские патрульные будут ездить по двое на пяти мотоциклах. В полиции отмечают, что задачей патруля будет оперативное оформление ДТП, реагирование на срочные вызовы и поиск преступников по горячим следам.



Выезд патруля с морского вокзала / Фото патрульной полиции Одесской области

Кстати говоря! Четвертый сезон работы для бойцов столичной патрульной полиции, которые ездят на мотоциклах, начался 3 мая. Цель спецподразделения – прибытие в труднодоступные для обычных инспекторов места.