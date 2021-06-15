Одесса стала третьим украинским городом, где действует мотопатруль. Южная Пальмира присоединилась к Киеву и Львову.
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Как в Одессе презентовали мотопатруль / Фото патрульной полиции Одесской области
Инспекторы прошли специально разработанные курсы. Более того, патрульных учили инструкторы и специалисты, которые получали призы на международных соревнованиях по мотокроссу.
Одесские мотопатрульные начали работать / Фото патрульной полиции Одесской области
Праздничное построение произошло вблизи Морского вокзала. Сразу после этого патрульные на мотоциклах выехали на службу.
Патрульные показывают класс / Фото патрульной полиции Одесской области
Одесские патрульные будут ездить по двое на пяти мотоциклах. В полиции отмечают, что задачей патруля будет оперативное оформление ДТП, реагирование на срочные вызовы и поиск преступников по горячим следам.
Выезд патруля с морского вокзала / Фото патрульной полиции Одесской области