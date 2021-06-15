Третий город в Украине: полицейский мотопатруль теперь и в Одессе – яркие фото

15 июня 2021 , 21:54
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Патрульная полиция Одесской области

В Одессе начал работать полицейский мотопатруль. Соответствующие торжества состоялись 15 июня. На мотоциклы пересели по меньшей мере 10 местных правоохранителей.

Одесса стала третьим украинским городом, где действует мотопатруль. Южная Пальмира присоединилась к Киеву и Львову.

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Как в Одессе презентовали мотопатруль / Фото патрульной полиции Одесской области

Мотопатруль появился в Одессе: детали

Инспекторы прошли специально разработанные курсы. Более того, патрульных учили инструкторы и специалисты, которые получали призы на международных соревнованиях по мотокроссу.


Одесские мотопатрульные начали работать / Фото патрульной полиции Одесской области

Праздничное построение произошло вблизи Морского вокзала. Сразу после этого патрульные на мотоциклах выехали на службу.


Патрульные показывают класс / Фото патрульной полиции Одесской области

Одесские патрульные будут ездить по двое на пяти мотоциклах. В полиции отмечают, что задачей патруля будет оперативное оформление ДТП, реагирование на срочные вызовы и поиск преступников по горячим следам.


Выезд патруля с морского вокзала / Фото патрульной полиции Одесской области

Кстати говоря! Четвертый сезон работы для бойцов столичной патрульной полиции, которые ездят на мотоциклах, начался 3 мая. Цель спецподразделения – прибытие в труднодоступные для обычных инспекторов места.

 

Автор: Олег Терещенко