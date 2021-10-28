Мужчина якобы выехал на встречную полосу, а затем врезался в легковушку ЗАЗ. 40-летний водитель этого авто погиб еще до приезда скорой.

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Неудачный обгон обернулся трагедией

Правоохранитель, который является фигурантом расследования, работает оперуполномоченным в Криворожском участке. Он, вероятно, выехал на встречку, чтобы обогнать другое авто. Однако все пошло не по плану, и полицейский столкнулся с BMW.

После этого он вернулся на свою полосу движения и врезался в ВАЗ, который сразу полетел на микроавтобус. Другие водители в аварии не пострадали. На фото заметно, что сильно повредилась не только легковушка ЗАЗ, но и маршрутка.

Жесткая авария с полицейским в Кривом Роге / Фото ГБР

Что грозит правоохранителю

Правоохранители открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть пострадавшего. Если вину подозреваемого докажут в суде, он может отправиться в тюрьму на 8 лет.

Другая авария с полицейским

8 сентября на Киевщине легковушка Ravon столкнулась с грузовиком. За его рулем был 35-летний майор полиции. В СМИ сообщили, что полицейский был в нетрезвом состоянии, однако медики это не подтвердили.

После жесткого столкновения грузовик перевернулся, а майор попал в реанимацию. У него был переломан позвоночник и пробит череп.