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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Полицейский, который применил газ против журналиста возле Верховной Рады, отстранен

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Столкновения под Радой
Столкновения под Радой / 24 Канал

Полицейского, который во время зачистки палаточного городка на Грушевского прыснул журналисту в глаза баллончиком, временно отстранили от охраны массовых мероприятий.

Об этом заявил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, передает "Громадське радіо".

Он сказал, что сейчас выясняют все обстоятельства, чтобы понять наказать ли патрульного.

"До завершения служебного расследования этот человек участие в массовых мероприятиях брать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться во время выполнения задачи, что-то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", — пояснил Зозуля.

Также он опроверг информацию, что ранее нарушитель работал в спецподразделении "Беркут".

Напомним, утром 3 марта полиция задержала более сотни жителей палаточного городка. После этого его снесли. В полиции заявили, что во время обысков городка они обнаружили 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова".

Теги: Новости Украины Новости политики протесты Полиция Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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