Полицейский, который применил газ против журналиста возле Верховной Рады, отстранен

Полицейского, который во время зачистки палаточного городка на Грушевского прыснул журналисту в глаза баллончиком, временно отстранили от охраны массовых мероприятий.

Об этом заявил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, передает "Громадське радіо".

Он сказал, что сейчас выясняют все обстоятельства, чтобы понять наказать ли патрульного.

"До завершения служебного расследования этот человек участие в массовых мероприятиях брать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться во время выполнения задачи, что-то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", — пояснил Зозуля.

Также он опроверг информацию, что ранее нарушитель работал в спецподразделении "Беркут".

Напомним, утром 3 марта полиция задержала более сотни жителей палаточного городка. После этого его снесли. В полиции заявили, что во время обысков городка они обнаружили 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова".