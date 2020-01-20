Полицейский навеселе сбил двух пешеходов в Одессе

Пьяный работник полиции на собственном авто и якобы в нерабочее время совершил ДТП и сбил двух пешеходов. Инцидент произошел в Одессе 19 января.

В ДТП с участием полицейского пострадали два человека – мужчина 1970 и женщина 1972 года рождения. Об этом рассказала пресс-служба полиции Одесской области.

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Известно, что авария произошла возле супермаркета на Люстдорфской дороге. Нетрезвый водитель Opel сбил шлагбаум и наехал на людей. Сбитых пешеходов с травмами различной тяжести госпитализировали.



Opel сбил шлагбаум и наехал на людей / Фото НПУ

Вероятным виновником ДТП оказался 27-летний работник полиции, который якобы в момент аварии не находился на службе.



Двух человек, пострадавших в аварии, доставили в больницу / Фото НПУ

Об аварии с участием полицейского уже сообщили в Государственное бюро расследований.



Инцидент произошел возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе / Фото НПУ