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      Полицейский навеселе сбил двух пешеходов в Одессе

      55 Читати новину українською
      ДТП в Одессе с участием полицейского / НПУ

      Пьяный работник полиции на собственном авто и якобы в нерабочее время совершил ДТП и сбил двух пешеходов. Инцидент произошел в Одессе 19 января.

      В ДТП с участием полицейского пострадали два человека – мужчина 1970 и женщина 1972 года рождения. Об этом рассказала пресс-служба полиции Одесской области.

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      Известно, что авария произошла возле супермаркета на Люстдорфской дороге. Нетрезвый водитель Opel сбил шлагбаум и наехал на людей. Сбитых пешеходов с травмами различной тяжести госпитализировали.

      ДТП
      Opel сбил шлагбаум и наехал на людей / Фото НПУ

      Вероятным виновником ДТП оказался 27-летний работник полиции, который якобы в момент аварии не находился на службе.

      Одесса
      Двух человек, пострадавших в аварии, доставили в больницу / Фото НПУ

      Об аварии с участием полицейского уже сообщили в Государственное бюро расследований. 

      авария
      Инцидент произошел возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе / Фото НПУ

      18 января в Киеве за вождение в нетрезвом состоянии задержали полковника милиции – бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова: детали – в материале 24 канала. 

      Счастливая Эмбер Херд впервые совершила публичный выход со своей девушкой
      19 января
      582
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Полиция Аварии и ДТП Постраждалі Новости Одессы Новости Украины
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