Полицейский погиб в ДТП в Днепре: детали и фото

Из-за ДТП в Днепре погиб полицейский и еще два человека получили травмы. Трагедия произошла примерно в 17 часов в субботу, 19 октября.

Следствие считает, что полицейский за рулем собственного автомобиля Ford Fiesta двигался по Полтавскому шоссе (заметим, что мужчина в это время не был при исполнении служебных обязанностей). Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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В районе перекрестка с улицей Белградской полицейский выехал на полосу встречного движения и совершил аварийную ситуацию. В ДТП столкнулись 4 автомобиля.



Место аварии / Фото НПУ

Сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека – женщина и ребенок – с травмами находятся в больнице. Полиция Днепропетровской области выражает соболезнования семье погибшего полицейского.



Место аварии / Фото НПУ

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