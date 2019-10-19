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      Полицейский погиб в ДТП в Днепре: детали и фото

      191 Читати новину українською
      Авария в Днепре
      Авария в Днепре / НПУ

      Из-за ДТП в Днепре погиб полицейский и еще два человека получили травмы. Трагедия произошла примерно в 17 часов в субботу, 19 октября.

      Следствие считает, что полицейский за рулем собственного автомобиля Ford Fiesta двигался по Полтавскому шоссе (заметим, что мужчина в это время не был при исполнении служебных обязанностей). Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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      В районе перекрестка с улицей Белградской полицейский выехал на полосу встречного движения и совершил аварийную ситуацию. В ДТП столкнулись 4 автомобиля.

      Дніпро
      Место аварии / Фото НПУ

      Сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека – женщина и ребенок – с травмами находятся в больнице. Полиция Днепропетровской области выражает соболезнования семье погибшего полицейского.

      Фото
      Место аварии / Фото НПУ

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      blog_ava
      Я предупредил, что нас придут убивать, – Дайнеко о штурме пограничного отряда в Луганске
      19 октября
      674
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Новости Днепра Постраждалі Жертвы
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