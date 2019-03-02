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      Полицейский сбил насмерть пешехода в Киевской области: фото

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      Полицейский сбил насмерть пешехода в Киевской области
      Полицейский сбил насмерть пешехода в Киевской области / Фото из открытых источников

      В Броварах в Киевской области полицейский за рулем автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший сразу скончался на месте.

      После ДТП водитель-полицейский покинул место происшествия, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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      Однако, после ДТП водитель автомобиля сам пришел в отдел полиции. Правонарушитель пояснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП.

      дтп бровари
      В Броварах полицейский сбил насмерть пешехода // Фото: Brovary.net

      Сейчас полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

      Досудебное расследование по этому делу проводит Государственное бюро расследований.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Аварии и ДТП Полиция
      Источник: 24 канал
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