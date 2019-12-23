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      Полицейский во время службы пытался совершить самоубийство

      22 Читати новину українською
      На Киевщине полицейский пытался совершить самоубийство / unian.ua

      В Сквирском районе полицейский во время службы пытался свести счеты с жизнью. Он выстрелил себе из табельного оружия в голову.

      21-летний мужчина находился в своем кабинете на суточном дежурстве. Как рассказали в полиции, мужчину направили в реанимацию. За его жизнь борются медики.

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      О причинах такого поступка правоохранителя информации пока нет. На месте работают следователи. Материалы направлены в Государственное бюро расследования.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминал Криминальные новости Полиция
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