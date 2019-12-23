Полицейский во время службы пытался совершить самоубийство

В Сквирском районе полицейский во время службы пытался свести счеты с жизнью. Он выстрелил себе из табельного оружия в голову.

21-летний мужчина находился в своем кабинете на суточном дежурстве. Как рассказали в полиции, мужчину направили в реанимацию. За его жизнь борются медики.

Важная новость! На Луганщине горел неврологический интернат, погибли четверо людей

О причинах такого поступка правоохранителя информации пока нет. На месте работают следователи. Материалы направлены в Государственное бюро расследования.