Полицейский во время службы пытался совершить самоубийство
В Сквирском районе полицейский во время службы пытался свести счеты с жизнью. Он выстрелил себе из табельного оружия в голову.
21-летний мужчина находился в своем кабинете на суточном дежурстве. Как рассказали в полиции, мужчину направили в реанимацию. За его жизнь борются медики.
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О причинах такого поступка правоохранителя информации пока нет. На месте работают следователи. Материалы направлены в Государственное бюро расследования.
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