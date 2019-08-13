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      Полицейский застрелился в аэропорту в Днепре

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      Полицейский застрелился в аэропорту в Днепре
      Полицейский застрелился в аэропорту в Днепре / Ілюстративне фото

      41-летний сотрудник Национальной полиции выстрелил себе в голову из табельного пистолета во время охраны аэропорта Днепра, запершись в комнате отдыха.

      Эту информацию подтвердили в отделе коммуникации ГУ ЧП в Днепропетровской области, передает "Укринформ".

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      Погибший прислал прощальное сообщение своей знакомой и оставил записку, в которой просит прощения. В полиции этот факт не прокомментировали, ссылаясь на то, что семья просила не беспокоить.

      Сейчас полиция устанавливает мотивы поступка, начато досудебное расследование.

      Отметим, что с начала года это уже второе самоубийство правоохранителя в Днепре. Первое произошло 10 июня в СИЗО: там из табельного оружия застрелился сотрудник конвойной службы.

      Больше о том, почему люди решают покончить с собой – читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Днепра Самоубийство Жертвы
      Источник: 24 канал
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