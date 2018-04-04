Полицейским пришлось стрелять в воздух, чтобы успокоить агрессивную толпу в Одесской области

В Одесской области правоохранители были вынуждены открыть огонь, чтобы предотвратить самосуд местных жителей над мужчиной, которого подозревают в убийстве.

Об этом информирует пресс-служба полиции Одесской области.

Читайте также: Стрельба в ночном клубе Ивано-Франковска: под арест взяты 6 охранников

Инцидент случился в селе Виноградовка Болградского района.

Во время проведения следственных действий по делу об убийстве местного жителя, возмущенные люди едва не совершили самосуд над подозреваемым.

На слова правоохранителей возмущенная толпа никак не отреагировала, наоборот – агрессия перекинулась еще и на полицейских.

Для пресечения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова,

– сообщили в местной полиции, заверив, что в результате выстрелов никто не пострадал.