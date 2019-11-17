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      Полицейское авто сгорело дотла прямо во время движения в Одесской области

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      В Измаиле Одесской области прямо во время движения загорелось полицейское авто: никто не пострадал

      В Измаиле Одесской области прямо во время движения загорелось полицейское авто. В этот момент в салоне находилась следственно-оперативная группа. Правоохранители как раз ехали на вызов.

      По информации пресс-службы Нацполиции Одесской области, в результате пожара, к счастью, никто не пострадал. Все, кто находился в салоне авто, успели вовремя выбраться, а также забрать ценные вещи.

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      Следователи пытались потушить огонь самостоятельно с помощью огнетушителя. Полностью же ликвидировали возгорание спасатели, которые прибыли через некоторое время на место события.

      Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. По факту инцидента продолжается проверка. По ее результатам будет принято решение об открытии уголовного производства.

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      Хотя авто полиции сгорело дотла, однако в результате инцидента никто не пострадал

      По информации издания "Бессарабия INFORM", машина, в которой произошло возгорание, – Chevrolet Niva. Следственно-оперативная группа направлялась на вызов к коллегам патрульным. Последние задержали злоумышленников, которые перевозили подозрительный металл. Уже по дороге к месту задержания на Аэродромном шоссе автомобиль внезапно загорелся.

      Хоть сотрудники ГСЧС и сумели погасить пламя, однако огонь полностью уничтожил авто правоохранителей.

      К слову, похожий случай произошел в начале сентября вблизи Марьинки, правда тут загорелась машина, которая принадлежала гражданскому. Само же возгорание произошло после того, как автомобиль на большой скорости протаранил бетонную стелу.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пожар Полиция Новости Одессы Чрезвычайное происшествие
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