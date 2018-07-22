Полицейское авто во время погони слетело в реку под Киевом: фото и видео

В селе Петропавловская Борщаговка, что в пригороде Киева, автомобиль патрульной полиции слетев в реку Нива во время погони за мопедом.

Об этом сообщает Николай Мельниченко на своей странице в Facebook.

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Как рассказывают очевидцы инцидента, во время преследования нарушитель на мопеде проехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль копов Skoda Rapid, который ехал за ним, упал в воду.



Сейчас на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских уже достали из воды, однако он сильно разбит.



Также человек, который снимал видео добавил, что у одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга, а другого полицейского ищут в реке. Также отмечается, что коп мог скрыться с места происшествия.



Под Киевом авто полицейских упало в реку