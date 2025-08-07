В Черкассах задержали мужчину, который устроил стрельбу в "МакДональдз". В результате инцидента пострадал только злоумышленник, его госпитализировали.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.

Как происходило задержание стрелка?

В полиции сообщили, что мужчину, который устроил стрельбу в заведении питания, задержали.

Мужчина зашел в помещение, совершил несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после закрылся в туалете. Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован,

– говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали силами спецподразделения КОРД / Фото Нацполиции

Правоохранители отметили, что происшествие случилось 7 августа около 11:00. В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Смелянской, после чего оперативно была введена специальная полицейская операция.

Полицейские немедленно эвакуировали посетителей и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.

"В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. Сейчас он задержан в процессуальном порядке, медики оказывают ему необходимую помощь", – рассказали правоохранители.

Сейчас устанавливается мотив преступления.

Напомним, ранее была информация, что медики вывезли из "МакДональдза", где произошла стрельба, раненого мужчину. О его состоянии не сообщалось.