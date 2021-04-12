В Украине продолжается масштабная операция по борьбе с наркоторговлей. В Днепре полиция изъяла рекордную партию амфетамина – 120 килограммов.

Правоохранители разоблачили крупную сеть по изготовлению и сбыту этого наркотика. Ее месячный оборот – 300 килограммов амфетамина в месяц. Это 1 миллион 200 тысяч доз психотропа и 100 – 120 миллионов гривен прибыли.

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Накрыли наркозавод

В Днепре полиция накрыла настоящий наркозавод, впрочем, удалось изъять 120 килограммов.

Это 480 тысяч доз. И это самая большая партия изъятого амфетамина в истории Украины. Кроме этого, полицейские обнаружили там более тонны прекурсоров, из которых можно было бы изготовить еще 700 килограммов готового психотропа,

– сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Спецоперация продолжается

Масштабная спецоперация Департамента борьбы с наркопреступностью и Департамента киберполиции проводится на территории Днепропетровской, Киевской, Черкасской областей и города Киева: задержаны восемь участников преступной группы, следственные действия еще продолжаются.

Полиция в Днепре изъяла 120 килограммов амфетамина: смотрите видео