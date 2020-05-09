Полиция Киева усилила меры безопасности на 9 мая, часть улиц перекрыли: фото

Несмотря на то, что из-за коронавируса в Украине запретили проводить массовые мероприятия 8 и 9 мая, в Киеве они все же состоятся. Полиция усилила безопасность и взяла под усиленную охрану территорию, где планируют акции.

Нацгвардійці та правоохоронці оглядають учасників акцій та проводять роз’яснювальну роботу щодо дотримання карантину та заборону використання символіки тоталітарних режимів, повідомляє пресслужба поліції.

Зверніть увагу Скільки українців вважають 9 травня – Днем перемоги у ВВВ: інфографіка

Окрім того, на час проведення заходів рух деякими вулицями столиці буде обмежено:

площа Арсенальна;

вулиця Івана Мазепи (від площі Арсенальної до площі Слави);

вулиця Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

алея Героїв Крут (від Дніпровського узвозу до площі Слави);

вулиця Омеляновича-Павленка (від вулиці Левандовської до вулиці Лаврської).

Перед початком заходів працівники вибухотехнічної служби та кінологи перевірили місця проведення акцій.



У Києві поліцейські посилили заходи безпеки



Ситуацію контролюють поліцейські та нацгвардійці

Столична поліція попередила, що на будь-які прояви протиправних дій правоохоронці реагуватимуть у межах компетенції та службових повноважень. Порушників обіцяють притягувати до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Зверніть увагу! На День перемоги в Україні попри заборону заплановано проведення близько 340 заходів – близько 290 заходів із покладанням квітів і 50 автопробігів.

Що відомо про 9 травня в Україні

В Україні та ЄС 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

В Україні пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна".

Символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.

Цього року всі масові заходи 8 та 9 травня в Україні скасували через коронавірус.

Міфи про 9 травня: дивіться відео