Нацполиция может полноценно расследовать схему подкупа избирателей во время местных выборов. В частности, правоохранители могут внедрять тайных агентов, документируя информацию.

Подкуп избирателей ранее не был тяжким и особо тяжким преступлением, рассказала председатель правления и координатор политических программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

Читайте также Досрочная агитация на выборах: какие партии стартовали раньше дозволенного

Поэтому Национальная полиция имеет возможность вести негласные следственные действия, оперативную деятельность по расследованию всей схемы подкупа и каждого участника этой схемы,

– отметила Айвазовская.

По ее словам, правоохранители также смогут внедрять тайных агентов, документируя информацию.

Напомним, ранее Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Местные выборы в 2020 году: что известно

Очередные и первые местные выборы, которые организуют и проведут по новой избирательной системе.

На них традиционно будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления в рамках реформы децентрализации.

Обратите внимание Как власть использует админресурс перед выборами: 5 фактов от КИУ