Все произошло утром: полиция назвала еще одну версию гибели мэра Павлова

В полиции рассказали, что правоохранители провели детальный осмотр места, где нашли тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Также проанализировали изображения с камер наблюдения.

Полицейские в эфире одного из украинских телеканалов рассказали, что сейчас активно прорабатывают 3 возможных причины трагедии. Речь идет об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием.

Подробно Гибель мэра Кривого Рога Павлова: что о нем известно

Кроме того, не исключают также версию с доведением до самоубийства.

Трагедия произошла утром

Правоохранители отказались комментировать видео с последними минутами жизни политика, которое опубликовали в сети. В полиции отметили, что не знают, кто распространил его в соцсетях.

В то же время правоохранители подтвердили: камеры наблюдения работали.

По предварительным данным, трагедия произошла утром – около 6:30 15 августа. Причиной смерти стал один выстрел.

Родных Павлова еще не допрашивали. Следственные действия запланировали на 16 августа. Пока правоохранители не знают, получал ли политик перед гибелью угрозы.

Гибель Павлова: главное

Тело мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли 15 августа в селе Свободное на Днепропетровщине.

Тревогу забила жена политика, которая в то время отдыхала на море. Павлов, находившийся в отпуске, долго не выходил на связь.

Тело мэра нашла его помощница.

Полиция подтвердила, что Павлов был владельцем охотничьего оружия.