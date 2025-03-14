В сети обнародовали жуткий момент убийства активиста. На кадрах видно, как нападающий стреляет мужчине в голову, передает 24 Канал.

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Убийство Ганула

Правоохранители начали расследование инцидента как умышленное убийство, совершенное по заказу. Также полиция показала кадры с места происшествия.

В Одессе убили активиста Ганула: смотрите видео



Напомним, что утром в центре Одессы неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что ведет расследование под личный контроль. Кроме того, он уточнил, что у следствия уже есть конкретные зацепки.

К слову, летом 2024 года активист обратился в СБУ с просьбой предоставить защиту ему и его семье из-за угроз. Ганул сообщил, что его личную информацию слили в сеть, а на российских ресурсах за нападение на него предлагали денежное вознаграждение.