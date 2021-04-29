Несколько дней назад в Павлограде девушки избили парня. Его мать повезла в больницу, а потом обратилась в полицию. Правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство из-за школьной драки.

Дело внесли в Единый реестр досудебных расследований. Силовики проверяют все обстоятельства инцидента.

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Что известно об уголовном деле

2-классника в Павлограде Днепропетровской области якобы избили 3 девушек в школе.

Кто-то из них зарядил школьнику в пах.

Мама обнаружила травму у сына только вечером – тогда и обратилась к медикам в травмпункте.

А после того направилась в полицию со справкой от врачей.

В полиции продолжают расследование дела по факту нанесения легких телесных повреждений.

Правоохранители допросили свидетелей, учителей, родителей и детей.

А мальчик – проходит лечение.

Как произошло избиение: детали

Мать пострадавшего мальчика опубликовала пост в соцсетях, где она описала ситуацию. По ее словам сначала две девушки ударили его в пах, а потом – еще одна. Однако мальчик стеснялся признаться, потому что на следующем уроке была замена. Он сказал, что получил удар в живот.

Как сообщает местное издание, директор школы Виктор Галух видит ситуацию иначе. По его словам, первые две девочки ударили его в колено и били руками, однако не наносили ударов, которые показали медики. Свидетелем такой "игры" была уборщица. Она видела и то, как третья девочка нанесла сокрушительный удар школьнику. Глава школы отметил, что это сделал ромский ребенок, потому что "у них другие игры".

В школе из-за инцидента провели отдельный педагогический совет. Родители первых двух девушек пришли на него, а вот мать третьей не явилась.