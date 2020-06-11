В Службе безопасности Украины 11 июня планируют вручить подозрение активисту Сергею Стерненко. Утром полиция перекрыла въезды к улице, где расположено здание СБУ, и проверяет всех, кто намерен туда въехать.

Копы объяснили, что там "состоится заседание суда", поэтому они и перекрыли движение. Видео разговора с полицией в своем фейсбуке опубликовал активист Артем Лагутенко.

К слову Сергею Стерненко вручат подозрение: что известно об активисте

Работники полиции остановили его авто и попросили удостоверение личности. Авто пропустили только после предъявления журналистского удостоверения.

Здание следственного управления СБУ находится в Киеве на улице Владимирской между обычными жилыми домами. Перекрытие въезда к жилому кварталу полицейские объяснили "охраной общественного порядка".

Полиция перекрыла въезды в управление СБУ: видео

Артем Лагутенко также рассказал, что сотрудники полиции, кроме перекрытия улицы, еще и проводят обыски, в частности в автомобилях. Он еще раз подчеркнул, что на этой улице расположены жилые комплексы, а между ними здание СБУ.

Полиция перекрыла въезды к СБУ, где будут вручать подозрение Стерненко: видео

Впоследствии полицию, а также Нацгвардию стянули прямо к зданию Службы безопасности. Там уже собрались десятки силовиков.

Полицию и Нацгвардию стянули под здание СБУ: смотрите видео

Акция в поддержку Сергея Стерненка под СБУ: онлайн-трансляция

Что об этом говорит Конституция Украины?Согласно главному закону, каждому, кто находится на территории Украины, гарантируется беспрепятственное передвижение. Исключениями могут быть военные объекты, здания органов центральной власти или определенные территории в период чрезвычайного положения.

Дело Сергея Стерненко: коротко

Оно касается неудачного покушения на активиста. В 2018 году на него напали двое мужчин, но во время самозащиты Стерненко смертельно ранил одного из них. Другой – скрылся с места инцидента.

Теперь Сергея Стерненко вызывают в Службу безопасности Украины, где планируют вручить подозрение. 9 июня он не пришел в СБУ, поэтому суд разрешил привести его принудительно.