Убийство произошло в декабре 2014 года. Мужчину удалось задержать лишь 21 октября. В ближайшее время убийцу направят в места лишения свободы, чтобы он отбыл наказание.

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Зарезал в авто

Злоумышленник ехал в такси. Во время движения он несколько раз ударил ножом таксиста, который от полученных ранений умер в больнице.

Киевский районный суд Харькова вынес подозреваемому приговор. Обвиняемый подал апелляционную жалобу, но коллегия судей отменила приговор первой инстанции и назначила ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.



В Харькове задержали убийцу таксиста / Фото Нацполиции

Злоумышленник начал скрываться от суда и его объявили в розыск. Сотрудники уголовного розыска при поддержке Нацполиции задержали убийцу.

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