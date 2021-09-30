Полиция после неудачных переговоров застрелила мужчину. Правоохранители показали кадры с места инцидента и рассказали подробности.

Напомним В Одесской области мужчина стрелял из ружья и угрожал гранатой жителям домов

Граната не разорвалась в руке

Мужчина ходил по селу и пугал местных. Он держал в левой руке охотничье ружье, а в правой – гранату. Очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что один из односельчан устроил стрельбу.

Когда приехали полицейские, злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. В ответ полицейские тоже применили оружие.



Нападавший стрелял в авто полицейских

Впоследствии напавший забаррикадировался в чужом доме, оружием выгнав хозяев. После он снова вышел на улицу и пошел в дом, где находились женщина с детьми. Как отмечают в полиции, чтобы предотвратить опасность, правоохранители обезвредили злоумышленника.

Как ликвидировали нападавшего в Одесской области: смотрите видео полиции

"Мне терять нечего"

Местному изданию "Думская" источники в правоохранительных органах сообщили другие интересные детали инцидента. Так совпало, что рядом с селом были трое инспекторов, которые отрабатывали какие-то профилактические меры.

Они получили из района указание выехать на место и сразу же двинулись в село. Они начали вести переговоры с нападавшим.

В ответ тот достал гранату РГД-5 и заявил, что ему, мол, нечего терять, и вырвал чеку. Участковым пришлось открыть огонь на поражение. К счастью, граната так и не разорвалась. Он упал, зажав ее в руке,

– рассказали в полиции.

Когда приехало подкрепление, было уже поздно: мужчина умер. Взрывотехники обезвредили гранату, чтобы она не взорвалась.



Мужчина вытащил запал, но граната не разорвалась

На место выехала следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, руководство Нацполиции в Одесской области и спецназовцы.