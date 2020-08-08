Полиция прокомментировала прослушку у журналиста Ткача, но потом удалила сообщение
В субботу, 8 августа, журналист-расследователь Михаил Ткач нашел в своем доме признаки прослушивающих устройств. Он сразу же сообщил в полицию. Правоохранители сразу же прибыли на место происшествия и сообщили о результатах проверки по месту вызова.
Впрочем, уже вскоре с сайта управления Национальной полиции в городе Киеве сообщение удивительным образом "исчезло".
Важно Журналист, что показал кортеж Зеленского и переезд на государственную дачу, заявил о прослушке
Что было в сообщении
В нем полиция утверждала, что самих прослушивающих устройств по месту жительства Михаила Ткача не обнаружили. Вместе с тем правоохранители открыли дело после сообщения журналиста.
Все, что обнаружили работники полиции – повреждение на потолке квартиры. Поэтому по данному факту было возбуждено дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. За это злоумышленникам, если их установят, грозит до 3 лет за решеткой.
Впрочем, пока этот материал готовился к публикации, сообщение с сайта киевской полиции странным образом исчезло. Нет о нем упоминаний и на страницах полиции в социальных сетях.
Страница полиции, где было сообщение о прослушке у Михаила Ткача
Главная страница полиции Киева, где нет упоминаний об обысках
Что известно о прослушке у Михаила Ткача
- Журналист-расследователь проекта "Схемы" Михаил Ткач в субботу, 8 августа, сообщил, что нашел в своей квартире признаки прослушивающих устройств.
- Он живет в квартире на последнем этаже. Поэтому с крыши дома в его квартиру просверлили дыру в 60 сантиметров. Журналист вызвал полицию.
- О странном поведении полиции говорила еще автор "Схем" Наталья Седлецкая. Она заявила, что полицейские осмотрели место преступления и уехали, оставив потенциальные вещественные доказательства.