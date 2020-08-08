В субботу, 8 августа, журналист-расследователь Михаил Ткач нашел в своем доме признаки прослушивающих устройств. Он сразу же сообщил в полицию. Правоохранители сразу же прибыли на место происшествия и сообщили о результатах проверки по месту вызова.

Впрочем, уже вскоре с сайта управления Национальной полиции в городе Киеве сообщение удивительным образом "исчезло".

Важно Журналист, что показал кортеж Зеленского и переезд на государственную дачу, заявил о прослушке

Что было в сообщении

В нем полиция утверждала, что самих прослушивающих устройств по месту жительства Михаила Ткача не обнаружили. Вместе с тем правоохранители открыли дело после сообщения журналиста.

Все, что обнаружили работники полиции – повреждение на потолке квартиры. Поэтому по данному факту было возбуждено дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. За это злоумышленникам, если их установят, грозит до 3 лет за решеткой.

Впрочем, пока этот материал готовился к публикации, сообщение с сайта киевской полиции странным образом исчезло. Нет о нем упоминаний и на страницах полиции в социальных сетях.

Страница полиции, где было сообщение о прослушке у Михаила Ткача

Главная страница полиции Киева, где нет упоминаний об обысках

Что известно о прослушке у Михаила Ткача