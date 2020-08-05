Тищенко могут наказать за "Велюр": какой штраф грозит нардепу
"Слугу народа" Николая Тищенко могут все же наказать за ресторан "Велюр", который работал во время карантина в марте-апреле 2020.
Юристы проекта "Жми" обратились в Голосеевское отделение полиции с просьбой проверить действия руководства ресторана "Велюр". По запросу журналистов, в полиции рассказали, что на заведение составлен административный протокол по статье 44-3 Кодекса Украины. Об этом сообщает Bihus.Інфо.
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Какой штраф может оплатить Тищенко
Статья 44-3 Кодекса Украины предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов (от 3 400 до 17 000 гривен).
Что известно о работе "Велюра" во время карантина
- 22 апреля решением Кабинета министров было продлено действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая;
- 27 апреля журналисты Bihus.Інфо сообщили, что ресторан депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр", расположенный в Киеве, продолжает принимать посетителей;
- впоследствии Тищенко заявил, что ресторан работает как штаб. Там проводятся только единичные встречи. Через некоторое время депутат опроверг эту информацию.
- экс-депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко отличился скандальной выходкой возле "Велюра": вместе с активистами он замуровал вход в ресторан.
- когда дело получило огласку, Тищенко заверил, что если в ресторане зафиксируют нарушение закона, он готов заплатить штраф. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что нарушение закона зафиксировали.
- в сети длительное время распространяли информацию, что из-за работы "Велюра" Тищенко имел жесткий разговор с президентом Зеленским. Впоследствии нардеп опроверг эту информацию.