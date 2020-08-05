"Слугу народа" Николая Тищенко могут все же наказать за ресторан "Велюр", который работал во время карантина в марте-апреле 2020.

Юристы проекта "Жми" обратились в Голосеевское отделение полиции с просьбой проверить действия руководства ресторана "Велюр". По запросу журналистов, в полиции рассказали, что на заведение составлен административный протокол по статье 44-3 Кодекса Украины. Об этом сообщает Bihus.Інфо.

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Какой штраф может оплатить Тищенко

Статья 44-3 Кодекса Украины предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов (от 3 400 до 17 000 гривен).

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