В Днепре полуобнаженный мужчина бросался под машины и пытался прыгнуть с моста. К счастью, полицейские успели вовремя среагировать.

Правоохранители на видео с камер наблюдения увидели, как мужчина в неадекватном состоянии садится посреди дороги, ведет себя неуравновешенно, а наконец перебирается через перила моста и готовится прыгнуть. Об этом пишет "Информатор".

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На место инцидента оперативно прибыли полицейские и карета скорой, а под мост – очередной водный патруль.

Сперва отчаявшийся не шел на контакт, но наконец подпустил к себе полицейского. Тогда его и схватили и вытащили на пешеходную часть моста.

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