Двое граждан Российской Федерации прибыли в Киев, чтобы совершить там серию тяжких преступлений. Эти лица участвовали в военных конфликтах в разных странах и сотрудничали с российскими спецслужбами.

Об этом рассказал Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины на официальном сайте 7 июля.

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Управление стратегических расследований НПУ в Киеве узнало, что в столицу прибыли граждане России с намерением совершить серию тяжких преступлений. Об этих лицах было известно следующее:

Они были членами вооруженных формирований и участвовали в военных конфликтах в разных странах.

Они работали на российские спецслужбы.

За участие в войнах награждены государственными наградами РФ.

Имея информацию об автомобиле, на котором передвигались мужчины, оперативники выяснили, где они находятся (в Шевченковском районе Киева.), И задержали их.



Задержанные сотрудничали с российскими спецслужбами / Фото НПУ



В Киеве злоумышленники намеревались совершить серию тяжких преступлений / Фото НПУ

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