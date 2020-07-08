Полиция задержала двух россиян в Киеве, которые работали на спецслужбы Кремля
Двое граждан Российской Федерации прибыли в Киев, чтобы совершить там серию тяжких преступлений. Эти лица участвовали в военных конфликтах в разных странах и сотрудничали с российскими спецслужбами.
Об этом рассказал Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины на официальном сайте 7 июля.
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Управление стратегических расследований НПУ в Киеве узнало, что в столицу прибыли граждане России с намерением совершить серию тяжких преступлений. Об этих лицах было известно следующее:
- Они были членами вооруженных формирований и участвовали в военных конфликтах в разных странах.
- Они работали на российские спецслужбы.
- За участие в войнах награждены государственными наградами РФ.
Имея информацию об автомобиле, на котором передвигались мужчины, оперативники выяснили, где они находятся (в Шевченковском районе Киева.), И задержали их.
Задержанные сотрудничали с российскими спецслужбами / Фото НПУ
В Киеве злоумышленники намеревались совершить серию тяжких преступлений / Фото НПУ
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Задержанных собираются принудительно выдворить за пределы Украины.