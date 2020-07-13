Правоохранители задержали в Яремче подозреваемого в расстреле 50-летнего Марьяна Родича. Убийство случилось еще в 2015 году в самом центре Львова. Год назад полицейские уже задержали еще одно, вероятно, причастное к преступлению лицо.

Об этом сообщает прессслужба Министерства внутренних дел Украины. Там заявляют: задержан 13 июля мужчина непосредственно стрелял в Родственника. Смотрите также Неадекват посреди дня выстрелил в парня под Днепром: новые детали трагедии На след киллера вышли оперативники управления стратегических расследований в Львовской области. Что известно о резонансном убийстве в Львове: В сентябре 2015 года к одному из домов во Львове на улице Генерала Грекова на автомобиле BMW подъехали неизвестные лица в камуфляжной форме и расстреляли 50-летнего мужчину.

От полученных ранений пострадавший погиб на месте.

Вскоре иномарку с номерами на черном фоне правоохранители нашли в центре города.

Причастными к смерти львовянина оказались участники местной организованной преступной группы 1973 и 1983 годов рождения, один из которых является киллером этой группы.

После убийства мужа эти злоумышленники выехали за пределы Украины. Впоследствии правоохранители объявили их в международный розыск.

Через некоторое время удалось установить, что один из разыскиваемых скрывается от следствия на территории Италии. Совместно с итальянскими коллегами правоохранители задержали беглеца близ города Неаполь.

В феврале 2019 года его экстрадировали в Украину. В июне того же года обвинительный акт в отношении него направили в суд.

Теперь же оперативникам удалось установить личность второго злоумышленника – киллера. Человек под другим именем жил на территории города Яремче, что в Ивано-Франковской области.

Киллеру 37 лет, ему собираются объявить подозрение в умышленном убийстве и избрать меру пресечения.

Затриманий поліцією підозрюваний Що відомо про вбитого у Львові чоловіка Як писали місцеві ЗМІ, посеред Львова у 2015 році вбили 50-річного Мар’яна Родича. Він нібито був родичем бізнесмена Володимира Дідуха, більш відомого у кримінальних колах під прізвиськом "Вова Морда". Дружина вбитого заявляла про конфлікт між Мар'яном Родичем і "Мордою".