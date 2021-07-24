Полиция задержала двух нападающих на активистку Эшонкулову из Днепра

Полицейские Днепра задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении активистки Натальи Эшонкуловой. Ими оказались 36-летний и 28-летний жители Днепропетровщины.

Именно они, по версии следствия, зверски избили активистку. Задержать нападавших получилось только через несколько дней после нападения.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что правоохранители в течение нескольких дней круглосуточно следили за передвижением подозреваемых. Их задержали в "подходящий момент".

Эффективно сработали оперативники, следователи и специалисты подразделения уголовного анализа, поэтому мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Потерпевшая нападающих узнала,

– добавил Клименко.

В ближайшее время суд изберет подозреваемым меры пресечения. Следователи полиции заботятся исключительно о содержании под стражей. Полицейские сразу же открыли уголовное производство по:

части 2 статьи 15 – покушение на преступление;

части 1 статьи 115 – покушение на умышленное убийство.

Сейчас задержанные сотрудничать со следствием отказываются.

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