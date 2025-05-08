Полиция задержала мужчину, который расстрелял военного и его тёщу в Киевской области

В Софиевской Борщаговке 8 мая произошла стрельба, в результате которой погибли люди. Полиция уже задержала мужчину, которого подозревают в этом преступлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Почему подозреваемый устроил стрельбу в Киевской области

В полиции рассказали, что происшествие произошло 8 мая в 15:22 в селе Софиевская Борщаговка в Киевской области. О стрельбе в полицию сообщили очевидцы. На место немедленно прибыло руководство Главного управления полиции Киевской области, территориального подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты полиции и медики.

Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1 000 долларов США. Впрочем, сегодня между ними произошел конфликт по оплате.

Военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В конце концов мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри,

– рассказали правоохранители.

Далее спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали мужчину.

"Им оказался 63-летний местный житель. Он задержан в процессуальном порядке. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты полиции", – говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что сведения по факту преступления были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве двух или более лиц и ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Правоохранители отметили, что сейчас еще продолжаются следственные действия и решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

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К слову, ранее в полиции рассказывали, что в результате стрельбы в Софиевской Борщаговке, что в Киевской области, погибло несколько человек. На месте происшествия работали все экстренные службы и проводилась спецоперация по задержанию злоумышленника. До этого о происшествии писали местные телеграм-каналы.