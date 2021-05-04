Среди мотивов – ревность, – полиция о задержанном в убийстве пары в Харькове: фото, видео
В Харькове 2 мая, нашли тела молодой пары. Полиция 4 мая задержала подозреваемого – 22-летнего друга погибших. Следователи рассматривают версию убийства из-за ревности.
Источник:Национальная полиция
Мужчину задержали 4 мая. В полиции говорят, что изъяли у него дома вещественные доказательства.
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Следователи задержали подозреваемого в убийстве пары
К следственно-розыскным мероприятиям привлекли оперативников, следователей, криминалистов, кинологов. Поэтому уже через несколько часов у полиции была информация о возможной причастности к преступлению знакомого погибших.
Он харьковчанин, ему только 22 года. Во время санкционированного обыска у него дома изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. В ходе следственных действий мужчина сопротивления не оказывал
– рассказал Андрей Рубель, начальник ГУНП в Харьковской области.
Подозреваемого задержало уполномоченное должностное лицо, поэтому не нужно было решение суда. По закону это возможно в отдельных случаях.
Предполагаемая причина убийства 2 человек – ревность / Фото Нацполиции
Полиция изъяла вещественные доказательства / Фото Нацполиции
Вещественные доказательства забрали на экспертизу / Фото Нацполиции
Подозреваемого в убийстве пары задержали: смотрите видео Нацполиции
Версии следствия
Сейчас следователи расследуют дело и рассматривают возможные версии убийства.
Одна из версий – убийство из-за ревности. Следователи объявили мужчине о подозрении в совершении умышленного убийства,
– рассказали в полиции.
По статье мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
"Мы вместе с прокуратурой будем настаивать на содержании под стражей без внесения залога", – рассказал глава харьковской полиции.
Коротко о трагедии
- 2 мая 2021 года на улице Дружбы Народов в Харькове обнаружили убитыми 29-летнего мужчину и его 24-летнюю сожительницу.
- Тела нашла мама погибшего, которая пришла к сыну в гости. Женщина обратилась в полицию.
- На телах были многочисленные колото-резаные раны.
- Правоохранители открыли производство по статье об умышленном убийстве.
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