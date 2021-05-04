В Харькове 2 мая, нашли тела молодой пары. Полиция 4 мая задержала подозреваемого – 22-летнего друга погибших. Следователи рассматривают версию убийства из-за ревности.

Мужчину задержали 4 мая. В полиции говорят, что изъяли у него дома вещественные доказательства.

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Следователи задержали подозреваемого в убийстве пары

К следственно-розыскным мероприятиям привлекли оперативников, следователей, криминалистов, кинологов. Поэтому уже через несколько часов у полиции была информация о возможной причастности к преступлению знакомого погибших.

Он харьковчанин, ему только 22 года. Во время санкционированного обыска у него дома изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. В ходе следственных действий мужчина сопротивления не оказывал

– рассказал Андрей Рубель, начальник ГУНП в Харьковской области.

Подозреваемого задержало уполномоченное должностное лицо, поэтому не нужно было решение суда. По закону это возможно в отдельных случаях.



Предполагаемая причина убийства 2 человек – ревность / Фото Нацполиции



Полиция изъяла вещественные доказательства / Фото Нацполиции



Вещественные доказательства забрали на экспертизу / Фото Нацполиции

Подозреваемого в убийстве пары задержали: смотрите видео Нацполиции

Версии следствия

Сейчас следователи расследуют дело и рассматривают возможные версии убийства.

Одна из версий – убийство из-за ревности. Следователи объявили мужчине о подозрении в совершении умышленного убийства,

– рассказали в полиции.

По статье мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

"Мы вместе с прокуратурой будем настаивать на содержании под стражей без внесения залога", – рассказал глава харьковской полиции.

Коротко о трагедии