Полиция задержала подозреваемых в перестрелке в Броварах: видео спецоперации
Утром 29 мая в Броварах поднялась перестрелка, в которой участвовали более 100 человек. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео задержания одной из бандитских группировок.
Видео спецоперации
Задержание злоумышленников осуществляло спецподразделение полиции КОРД. Видео спецоперации Геращенко обнародовал в фейсбуке.
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Работа спецподразделения полиции КОРД по задержанию Броварской группировки, что была вчера одной из сторон криминальных разборок по контролю за маршрутными перевозками,
– написал Геращенко.
Он напомнил, что 30 мая в Броварском суде определяют меру пресечения для 21 задержанного в перестрелке. Геращенко добавил, что полиция и прокуратура требуют для всех задержанных "титушек" меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.
Стрельба в Броварах: последние новости
- В Броварах Киевской области, утром 29 мая произошла массовая стрельба. В ней приняли участие более 100 человек, которые занимаются пассажирскими перевозками.
- Полиция задержала уже 28 участников стрельбы. В результате инцидента меньшей мере 3 человека получили ранения.
- Вероятной причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, утверждает Киевская ОГА.
- Журналист Дмитрий Гнап заявил, что полиция могла предотвратить это. Ведь местные жители еще два дня назад писали в соцсетях об агрессивной политике одного из перевозчиков.
- На месте полицейские изъяли оружие. По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.
- В МВД добавили, что на Киевщине ввели план-перехват из-за перестрелки в Броварах. Среди задержанных двое – местные, остальные – жители Винницкой области.
- 30 мая в Броварском городском районном суде выбирают меры пресечения для организаторов и участников стрельбы, которая произошла 29 мая 2020 года.