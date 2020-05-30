Утром 29 мая в Броварах поднялась перестрелка, в которой участвовали более 100 человек. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео задержания одной из бандитских группировок.

Видео спецоперации

Задержание злоумышленников осуществляло спецподразделение полиции КОРД. Видео спецоперации Геращенко обнародовал в фейсбуке.

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Работа спецподразделения полиции КОРД по задержанию Броварской группировки, что была вчера одной из сторон криминальных разборок по контролю за маршрутными перевозками,

– написал Геращенко.

Он напомнил, что 30 мая в Броварском суде определяют меру пресечения для 21 задержанного в перестрелке. Геращенко добавил, что полиция и прокуратура требуют для всех задержанных "титушек" меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

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