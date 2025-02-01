Полиция задержала убийцу военнослужащего Полтавского РТЦК

В субботу, 1 февраля, в городе Пирятин застрелили военнослужащего Полтавского ТЦК. Правоохранители уже задержали нападавшего, который сбежал вместе с мобилизованным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

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Что известно об убийце работника Полтавского ТЦК

Начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев сообщил, что после полученного сообщения об убийстве работника ТЦК было немедленно начато специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов поисковых мероприятий правоохранители обнаружили местонахождение нападающего и беглеца. Их задержали.

Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения. В ходе проведения неотложного обыска следователи оружие у нападающего изъяли,

– указал Рогачев.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях и избрании им меры пресечения. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Что известно о нападении на военного в Пирятине

Так, около полуночи 31 января полиция Полтавщины получила сообщение о том, что на автозаправке, расположенной недалеко от города Пирятина на автодороге Киев – Харьков – Довжанский, неизвестный мужчина выстрелил в военного, завладел его оружием и скрылся с места происшествия вместе с сообщником.

Полицейские выяснили, что военные перевозили военнообязанных в сопровождении двух работников ТЦК и СП. Когда транспортное средство остановилось на АЗС, неизвестный мужчина внезапно произвел выстрел из ружья в военного Полтавского РТЦК, завладел его автоматом и скрылся с места совершения преступления вместе с сообщником,

– отмечают в полиции.

В Сухопутных войсках отмечали, что неизвестный был в серой балаклаве и пиксельных брюках. Он требовал у военнослужащего отдать оружие, – а когда тот отказался, то он выстрелил. К сожалению, от полученного ранения военный погиб на месте.

"Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни", – наголосили у ЗСУ.