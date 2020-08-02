В Киеве нетрезвый мужчина повредил автоматическую систему пропуска на Труханов остров. Произошло это ночью 2 августа. Полиция уже задержала вандала. Как он объяснил свои действия – читайте дальше.

Что известно о вандале в Киеве

Нарушителя правоохранители задержали на месте происшествия, он находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает полиция Киева.

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По данным полиции, вандал сломал шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства на пункте въезда на Труханов остров. Убытки погрома достигают 300 тысяч гривен.

Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно,

– говорится в сообщении полиции.

Вандалом оказался ранее судимый за хулиганские действия житель Киевской области.

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Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 296 о хулиганстве. Нарушителю грозит до 5 лет за решеткой.