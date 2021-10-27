Полиция задержала 16-летнего мажора, устроившего смертельное ДТП в Харькове
Источник:Полиция Харьковщины
В Харькове вечером 26 октября водитель Infinity на бешеной скорости пролетел на красный цвет светофора и врезался в другой автомобиль. Подозреваемого в смертельном ДТП уже задержали правоохранители.
Водитель не был пьян, – полиция
В результате действий 16-летнего юноши погиб 58-летний водитель Chevrolet. Правоохранители утверждают, что оба водителя были трезвыми.
Важно Часто "летал" и посылал полицию: смертельное ДТП в Харькове мог вызвать юный мажор
В полиции возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности дорожного движения. Следственные действия продолжаются.
Теперь юному водителю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
Что известно о предполагаемом виновнике ДТП
Местные телеграм-каналы пишут, что парня зовут Николай. Родители совсем недавно подарили ему автомобиль, а после страшной аварии якобы заявили, что Infinity угнали.
Кстати, в своем инстаграме парень часто кичился отношением к полиции – он материл патрульных.
Детали аварии в Харькове
- Трагедия произошла около 20:40 на перекрестке улиц Гагарина и Одесской.
- 16-летний водитель Infinity пытался пересечь дорогу на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. Известно, что молодой человек гнал на скорости более 100 километров в час.
- В автомобиле с несовершеннолетним находились три пассажира – двое 19-летних парней и 16-летняя девушка. Их с тяжелыми травмами увезли в больницу.
- В то же время водителю Chevrolet выжить не удалось. Он погиб на месте происшествия.