Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в употреблении допинга

Полиция Австрии пришла к сборной России по биатлону, которая находится в австрийском Хохфильцене. Правоохранители подозревают россиян в употреблении допинга, за что на территории Австрии предусмотрена уголовная ответственность.

Австрийские полицейские пришли к сборной России вечером 12 декабря. Уже 13 мая в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону.

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Среди подозреваемых в употреблении допинга олимпийские чемпионы 2014 года в эстафете Антон Шипулин и Алексей Волков, а также Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых. Кроме них, в опубликованном перечне значатся бывший главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Кринцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топичканов. Соответствующую информацию обнародовал российский журналист Дмитрий Губерниев.

"К сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году", – написал Губерниев в Instagram.

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Впоследствии он добавил, что в четверг, 13 декабря, указанные спортсмены и сотрудники сборной России должны будут дать объяснения полиции.

По данным издания ТАСС, ни один обвиняемый не задержан. При этом в Хохфильцене находятся Гараничев, Логинов, Старых и Топичканов.