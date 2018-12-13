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      Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в употреблении допинга

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      Антон Шипулин
      Антон Шипулин / ТАСС

      Полиция Австрии пришла к сборной России по биатлону, которая находится в австрийском Хохфильцене. Правоохранители подозревают россиян в употреблении допинга, за что на территории Австрии предусмотрена уголовная ответственность.

      Австрийские полицейские пришли к сборной России вечером 12 декабря. Уже 13 мая в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону.

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      Среди подозреваемых в употреблении допинга олимпийские чемпионы 2014 года в эстафете Антон Шипулин и Алексей Волков, а также Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых. Кроме них, в опубликованном перечне значатся бывший главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Кринцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топичканов. Соответствующую информацию обнародовал российский журналист Дмитрий Губерниев.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

      Допис, поширений Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

      "К сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году", – написал Губерниев в Instagram.

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      Впоследствии он добавил, что в четверг, 13 декабря, указанные спортсмены и сотрудники сборной России должны будут дать объяснения полиции.

      По данным издания ТАСС, ни один обвиняемый не задержан. При этом в Хохфильцене находятся Гараничев, Логинов, Старых и Топичканов.

      Теги: Спорт Австрия Допинг Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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