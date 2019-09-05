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      Полиция Днепропетровщины получила нового главу – Владимира Огурченко

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      Владимир Огурченко
      Владимир Огурченко / Пресс-служба Нацполиции

      На должность начальника полиции Днепропетровской области назначили подполковника полиции Владимира Огурченко. До этого момента он был начальником Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

      Нового руководителя полиции Днепропетровщины личному составу 4 сентября представил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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      На должности начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции подполковник Огурченко нес службу с 2014 года. Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до руководителя службы внутренней безопасности. В органах внутренних дел – с 1999 года.

      Огурченко поліція Дніпропетровська область
      Аброськин представил Огурченко личному составу полиции Днепропетровщины

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      Теги: Новости Украины Полиция Вячеслав Аброськин Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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