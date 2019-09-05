Полиция Днепропетровщины получила нового главу – Владимира Огурченко
На должность начальника полиции Днепропетровской области назначили подполковника полиции Владимира Огурченко. До этого момента он был начальником Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Нового руководителя полиции Днепропетровщины личному составу 4 сентября представил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Читайте также: Кабмин ликвидировал экономический департамент Нацполиции
На должности начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции подполковник Огурченко нес службу с 2014 года. Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до руководителя службы внутренней безопасности. В органах внутренних дел – с 1999 года.
Аброськин представил Огурченко личному составу полиции Днепропетровщины