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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны, – глава Нацполиции

23 Читати новину українською
Глава Нацполиции Сергей Князев
Глава Нацполиции Сергей Князев / Фото пресс-службы полиции

В Украине полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий с целью недопущения нападений на ромов.

Об этом во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

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По его словам, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны. Следовательно, сотрудники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания лиц ромской национальности, а также их транзита по государству.

"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", – заявил Сергей Князев.

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.

Нападавших задержали правоохранители. Суд взял под стражу 8 злоумышленников, которым грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Теги: Ромы Новости Украины Полиция Сергей Князев
Источник: 24 Канал
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