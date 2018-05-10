Полиция допрашивает активистов относительно разгона лагеря ромов в Киеве

Правоохранители допрашивают активистов националистической организации С14, которые накануне разогнали цыганский табор на Лысой горе в Киеве.

Об этом написал координатор организации С14 Сергей Мазур в Facebook.

Читайте также: На Львовщине сожгли цыганский лагерь со всем имуществом, – омбудсмен

Был на допросе касаемо ситуации с цыганами на Лысой горе. При этом ни побоев, ни повреждений имущества у "пострадавших" нет. Так же как и претензий к ним за ср*ч и кражи,

– отметил он.

Также Сергей Мазур добавил, что полиция регулярно вызывает и других активистов С14.

Напомним, в Киеве на Лысой горе разобрали и сожгли лагерь цыган. Такой "рейд" совершили члены националистической организации С14.