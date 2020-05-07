Полиция готовится к провокациям 9 мая в Киеве: в Парк Вечной Славы пустят только после осмотра

Правительство обещало, что массовые мероприятия 8-9 мая в Украине происходить не будут. Однако на 9 мая в Киеве запланировано проведение акции в Парке Вечной Славы.

Учитывая, что в этот день могут быть провокации, к ним активно готовятся в полиции. Правоохранители будут проводить разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и запрете использования символики тоталитарных режимов, пообещали в полиции Киева.

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При использовании георгиевской (гвардейской) ленты, в соответствии со ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, правонарушителю грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображения. Согласно ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность – до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это необходимо для обеспечения безопасности", – заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Поэтому в полиции Киева начал работу ситуационный центр, в состав которого вошли не только полицейские, но и представители других профильных служб и ведомств. Сотрудники ситуационного центра будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн для немедленно принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций.



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