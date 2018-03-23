Полиция и Нацгвардия заблокировали "Национальный корпус" в центре Киеве

В Киеве на территории завода АТЕК, который располагается на проспекте Победы, 83, в здании центрального штаба политической партии "Национальный Корпус" продолжаются следственные действия.

Об этом рассказал руководитель штаба политической силы Родион Кудряшов, передает УНІАН.

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Хаб, свободное помещение, разрешенное помещения для работы общественной организации гражданского корпуса "Азов" и собрания общественных организаций, которые находятся в азовском движении и сотрудничают с азовским движением, были сегодня заблокированы. Работа у нас не началась, правоохранительные органы сломали абсолютно все двери, которые были в помещении,

– подчеркнул он.

По его словам, на территории АТЕКа присутствуют более 150 человек бывшего"Беркута", и больше чем 200 человек в штатском и в полицейской одежде, которые выполняют здесь какие-то следственные действия.

"Объяснений никаких не дают. Все с автоматами", – добавил Кудряшов.

Добавим, что на официальной странице в Facebook "Национального корпуса" отмечается, что на территории АТЕК проходят следственные действия в центральном штабе политической партии.

Кроме того, активисты публикуют видео с места событий и утверждают, что полиция уже ворвалась в помещение хаба Национального Корпуса, а на поддержку им приехала Нацгвардия.

Представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в свою очередь подтвердил, что на территории завода АТЕК полиция проводит следственные действия.

"Главное следственное управление Национальной полиции и Департамент защиты экономики и Департамент внутренней безопасности, проводят следственные действия на основании санкции суда", – отметил он, уточнив, что подробная информация относительно этого события будет в ближайшее время.

Как на своей странице в Facebook сообщает основатель и командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили, происходит рейдерский захват территории АТЕК, где располагается база Нацкорпуса.

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"В плену у оккупационных сил России в центре Украины в Киеве оказались бойцы Грузинского Легиона, граждане США, Грузии, Великобритании ,Германии. Профессиональные военные, которые приехали воевать за Украину, связаны "Беркутом", лежат на снегу!" – убеждает военный.

По словам членов Нацкорпуса, блокада началась после заявления лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого по поводу суда над Надеждой Савченко. В частности, он назвал ее арест "политическим цирком" и усомнился в версии следствия, передают "Вести".

Также "Национальный корпус" ведет кампанию против николаевского губернатора Алексея Савченко из-за самоубийства летчика Владислава Волошина. Они планируют протесты против него на 29 марта.