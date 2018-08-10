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Полиция Калифорнии задержала мужчину, подозреваемого в поджоге в горах на юге штата

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В Калифорнии задержали подозреваемого в поджоге в округе Оранж
В Калифорнии задержали подозреваемого в поджоге в округе Оранж / BBC

Работники полиции Калифорнии убеждены, что именно 51-летний Форест Гордон Кларк виновен в одном из пожаров, вспыхнувшем в горах южной части штата.

Об этом сообщила служба BBC.

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Отмечается, что суд уже избрал меру пресечения для подозреваемого в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона долларов.

В полиции калифорнийского округа Оранж заметили, что до поджога Кларк отправлял сообщения с угрозами в адрес местной пожарной бригады. В сообщении было написано "Это место будет сожжено".

В ходе задержания подозреваемый пытался вырваться и всячески оказывал сопротивление работникам правоохранительных органов, чем заработал себе обвинения не только в поджоге и терроризме, но и в сопротивлении правоохранителям.

Правоохранители сообщают, что поджог может быть следствием многолетнего конфликта Кларка с соседями. Об этом свидетельствует то, что огонь уничтожил все 12 домов, расположенных вокруг дома мужчины – кроме его собственного.

каліфорнія, сша, пожежа
Власти округа отметили, что в результате пожара уничтожено не менее 3,8 тысячи гектаров леса

Пресс-секретарь округа Оранж Сюзан Шредер заявила, что поджигателя обязательно привлекут к ответственности.

Напомним, что на севере Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь выжег значительно большую площадь, чем когда-либо прежде.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение предоставить Калифорнии федеральную помощь в связи с пожарами. В штате введено чрезвычайное положение.

Теги: Новости США Пожар
Источник: 24 Канал
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