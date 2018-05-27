Полиция Киева нашла пропавшего болельщика из Норвегии

Иностранного болельщика, которого разыскивали накануне, нашли. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и, чтобы тот пришел в себя, его к себе домой забрал неравнодушный киевлянин.

Об этом Национальная полиция сообщила на своей странице в Facebook.

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"Пока друзья писали заявление в полицию о пропаже болельщика из Норвегии, а полицейские разыскивали его по приметам, тот воспользовался украинским гостеприимством", — говорится в сообщении полиции.

Болельщика в состоянии сильного алкогольного опьянения киевлянин нашел на улице Набережно-Корчуватская в Голосеевском районе. Мужчина забрал иностранца домой, чтобы он пришел в себя, и сообщил о происшествии правоохранителям.

Отметим, во время финала UEFA Champions League Украину посетили почти 25 тысяч гостей и болельщиков.