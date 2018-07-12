Полиция Киева разоблачила должностных лиц, причастных к хищению из б'юджета 6 миллионов гривен

В среду, 11 июля, директору коммунального предприятия сообщено о подозрении. Обвинительные акты в отношении еще трех фигурантов дела в январе было направлено в суд.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что оперативниками управления защиты экономики в городе Киеве Нацполици была разоблачена коррупционная схема предоставления в аренду помещений коммунальной собственности.

При содействии должностных лиц коммерческие структуры получали в пользование помещения по значительно более низким ценам чем те, которые предусмотрены заключенным в установленном законом порядке договорам,

– говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители установили лиц, организовавших указанную "схему", от функционирования которой бюджету города был нанесен ущерб в крупных размерах.

В полиции сообщили, что согласно заключения судебно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба составляет 6 миллионов гривен.

"11 июля директору коммунального предприятия, в оперативном ведении которого находились нежилые помещения, предоставлены в аренду, правоохранители сообщили о подозрении по части 1, 2 статьи 364 (Злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в конце января 2018 года обвинительные акты в отношении еще трех фигурантов были направлены в суд. Данным участникам были избраны меры пресечения: одному – содержание под стражей с возможностью внесения залога, сумма которого им была уплачена, другим двум – домашний арест", – отметили в Нацполиции города Киева.

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Сейчас решается вопрос об определении меры пресечения и отстранении руководителя КП от занимаемой должности.