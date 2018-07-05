Полиция Киева задержала подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в лифте

Работники полиции задержали 41-летнего Александра Танасийчука, которого разыскивали по подозрению в жестоком убийстве женщины, тело которой обнаружили в лифте дома.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

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Напомним, что во вторник, 3 июля, в Киеве в доме на проспекте Академика Глушкова, 41, была найдена мертвая женщина. Тело нашли в лифте на 8 этаже жители дома.

Правоохранители задержали подозреваемого, которого разыскивали за совершение преступления, в Киево-Святошинском районе города.

Во время патрулирования территории киево-святошинские правоохранители заметили мужчину, который подозревается в убийстве женщины в Голосеевском районе Киева. Шансов на побег уже не было, мгновенно задержан,

– говорится в сообщении.

Полиция расследует обстоятельства убийства женщины.